Безпалова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Безпалова Евлампия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Беспалов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Безпалов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно