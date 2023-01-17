Безпалова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Безпалова Евлампия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Хахалино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Беспалов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Безпалов Дмитрий Иванович

Хахалино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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