(Кириленко / Кириченко /) Эпистимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1857
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Крещение
01.11.1857
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки: Архип Иванович Ляшенко и Марфа Никифоровна - Луковина Василия Кириченко-жена
Смерть
Неизвестно