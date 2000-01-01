Жирновская (Ходырева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 20.09.1982
Сын: Жирновский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Жирновский Виктор Константинович
Рождение ребёнка
09.12.1985
Сын: Жирновский Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Жирновский Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно