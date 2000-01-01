Жирновская (Ходырева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирновская (Ходырева) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 20.09.1982

Сын: Жирновский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Жирновский Виктор Константинович

Рождение ребёнка
09.12.1985

Сын: Жирновский Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Жирновский Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирновский Виктор Константинович

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