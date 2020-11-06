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Шмидт Виктор Семенович
Шмидт Виктор Семенович
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Место рождения
Подлесное
, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
25.02.1941
Дата смерти
06.11.2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Подлесное
, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.11.2020
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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