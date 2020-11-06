Шмидт Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Виктор Семенович

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Место рождения

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.02.1941

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.11.2020
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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