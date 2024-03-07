Костылева -- Анна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.08.1830
Отец ребёнка: Костылев Иван малой
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Костылев Александр Иванович
Отец ребёнка: Костылев Иван малой
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костылев Иван малой
Смерть
Неизвестно