Чугунова (Кривошеева) Зинаида Филипповна
Место рождения
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти23.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Рождение ребёнка
08.06.1966
Сын: Чугунов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Михайлович
д. Костино Солнечногорского района Московской области
Смерть
23.02.1992
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область