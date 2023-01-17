Чугунова (Кривошеева) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Кривошеева) Зинаида Филипповна

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Место рождения

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

23.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Кривошеев Филипп Никитович

Мать: Кривошеева Пелагея Ильинична

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1966

Сын: Чугунов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Михайлович

д. Костино Солнечногорского района Московской области
Смерть
23.02.1992
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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