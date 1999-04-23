Кузьмина (Шумейко) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1990
Сын: Кузьмин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1999
Дочь: Захарова Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.2005
Сын: Кузьмин Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич