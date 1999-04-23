Кузьмина (Шумейко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Шумейко) Елена Николаевна

Кузьмина (Шумейко) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1990

Сын: Кузьмин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.1999

Дочь: Захарова Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.2005

Сын: Кузьмин Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Валерий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close