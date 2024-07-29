Чубис Мефодий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубис Мефодий Иванович

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чубис Иван

Мать: (Чубис) ?

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубис Виталий Мефодьевич

Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.04.1928

Сын: Чубис Николай Мефодьевич

Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.03.1930

Сын: Чубис Алексей Мефодьевич

Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.01.1932

Дочь: Чепченко (Чубисова) Валентина Мефодьевна

Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Морева (Чубис) Зинаида Мефодьевна

Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | Застрелился, когда узнал, что болен туберкулёзом. Потому-что боялся заразить семью.
Похороны
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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