Чубис Мефодий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чубис Иван
Мать: (Чубис) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1928
Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.03.1930
Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.01.1932
Дочь: Чепченко (Чубисова) Валентина Мефодьевна
Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Морева (Чубис) Зинаида Мефодьевна
Мать ребёнка: Чубисова (Ананьева) Феодосия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | Застрелился, когда узнал, что болен туберкулёзом. Потому-что боялся заразить семью.
Похороны
Неизвестно