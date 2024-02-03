Шманов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шманов Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шманова ххх Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шманова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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