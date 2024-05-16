Коркодинов Герман Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коркодинов Герман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркодинов Николай Тимофеевич

Мать: Коркодинова (Судакова) Антонина Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинов Николай Германович

Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинова Валенитина Германовна

Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна

Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Коркодинов Валерий Германович

Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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