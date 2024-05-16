Коркодинов Герман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркодинов Николай Германович
Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркодинова Валенитина Германовна
Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна
Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Коркодинов Валерий Германович
Мать ребёнка: Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно