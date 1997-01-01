Добрынин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Добрынин Павел
Мать: Добрынина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна
Смерть
1997