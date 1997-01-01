Добрынин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Добрынин Павел

Мать: Добрынина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Лидия Васильевна

Смерть
1997
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