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Петрокас Устин Онуфриевич

Место рождения

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

24.03.1834 ст.

Дата смерти

После 1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1834 ст.

Отец: Петрокас Онуфрий Мартинович

Мать: Петрокас Людвика Казимировна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Крещение
25.03.1834 ст.
Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Восприемники: Устин и Агнешка Вапива | Солокский собор
Бракосочетание
14.09.1858 ст.

Жена: Петрокас Уршуля Михайловна

Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Utenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų aktų knyga 1858 Старница 170 файла https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266770467
Рождение ребёнка
20.10.1860

Дочь: Петрокас Юлиана Устиновна

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
08.04.1862

Сын: Петрокас Мартин Устинович

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1866

Дочь: Петрокас Тереса Устиновна

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1868

Сын: Петрокас Игнатий Устинович

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1869

Дочь: Петрокас Уршуля Устиновна

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Петрокас Ян Устинович

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1874

Сын: Петрокас Иосип Устинович

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Смерть
После 1888 ст.
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