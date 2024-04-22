Петрокас Устин Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1834 ст.
Дата смертиПосле 1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1834 ст.
Крещение
25.03.1834 ст.
Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Восприемники: Устин и Агнешка Вапива | Солокский собор
Бракосочетание
14.09.1858 ст.
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Utenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų aktų knyga 1858 Старница 170 файла https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266770467
Рождение ребёнка
20.10.1860
Дочь: Петрокас Юлиана Устиновна
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1862
Сын: Петрокас Мартин Устинович
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1866
Дочь: Петрокас Тереса Устиновна
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1868
Сын: Петрокас Игнатий Устинович
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1869
Дочь: Петрокас Уршуля Устиновна
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрокас Уршуля Михайловна
Смерть
После 1888 ст.