Гаврило Федорович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Федор Дмитриевич
Мать: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хренов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Лукина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Хренов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лукина
Смерть
Неизвестно