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Гаврило Федорович

Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Федор Дмитриевич

Мать: Ефросиния Ивановна

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Хренов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Лукина

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хренов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Лукина

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лукина

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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