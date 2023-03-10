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Василий Герасимович

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Герасим Митрофанович

Мать: Дарья Степанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Захар Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кондрат Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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