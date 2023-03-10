Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Герасим Митрофанович
Мать: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Захар Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кондрат Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно