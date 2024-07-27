Демиденок Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденок Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демиденок (Жук) Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарниш (Демиденок) Агафья

Мать ребёнка: Демиденок (Жук) Кристина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Демиденок Василий Степанович

Мать ребёнка: Демиденок (Жук) Кристина

Смерть
1908
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область

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