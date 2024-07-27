Демиденок Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демиденок (Жук) Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарниш (Демиденок) Агафья
Мать ребёнка: Демиденок (Жук) Кристина
Рождение ребёнка
1884
Сын: Демиденок Василий Степанович
Мать ребёнка: Демиденок (Жук) Кристина
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область