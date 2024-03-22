Корягина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Елена Ивановна

Место рождения

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1880

Дата смерти

24.02.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
24.02.1914 ст.
Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
От чахотки.
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