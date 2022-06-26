Абросимов Андрей Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Андрей Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

25.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Абросимов Илларион Стефанов

Мать: Абросимова Иулита Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1889 ст.

Сын: Абросимов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Дочь: (Абросимова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.

Дочь: Абросимова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Дочь: Абросимова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Абросимов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.

Дочь: Абросимова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.

Сын: Абросимов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.

Дочь: Абросимова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
25.01.1913
Серпухов, Серпухов, Московская область
От чахотки. Похоронен на Всехсвятском кладбище

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