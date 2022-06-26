Абросимов Андрей Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти25.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1889 ст.
Сын: Абросимов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Дочь: (Абросимова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.
Дочь: Абросимова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Дочь: Абросимова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.
Дочь: Абросимова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.
Сын: Абросимов Павел Андреевич
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.
Дочь: Абросимова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Смерть
25.01.1913
От чахотки. Похоронен на Всехсвятском кладбище