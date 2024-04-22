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Николай Алексеев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.04.1899 ст.

Дата смерти

22.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1899 ст.

Отец: Алексей Семенов

Мать: Матрена Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
27.04.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
22.02.1900 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
24.02.1900 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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