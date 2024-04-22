Николай Алексеев
Место рождения
Дата рождения26.04.1899 ст.
Дата смерти22.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1899 ст.
Отец: Алексей Семенов
Мать: Матрена Филиппова
Крещение
27.04.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1900 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
24.02.1900 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя