Низов Зиновий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти17.05.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1871 ст.
Жена: Ксения Лазаревна
Коробщики, Драчевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Низова Анна
Мать ребёнка: Ксения Лазаревна
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.
Мать ребёнка: Ксения Лазаревна
Смерть
17.05.1896 ст.
По метрической книге 45 лет. Тогда год рождения 1851?