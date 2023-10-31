Низов Зиновий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизов Зиновий Семенович

Низов Зиновий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

17.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1871 ст.

Жена: Ксения Лазаревна

Коробщики, Драчевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Низова Анна

Мать ребёнка: Ксения Лазаревна

Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.

Сын: Низов Степан Зиновьевич

Мать ребёнка: Ксения Лазаревна

Смерть
17.05.1896 ст.
По метрической книге 45 лет. Тогда год рождения 1851?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close