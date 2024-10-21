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Исправников Егор Сергеевич

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.11.1831 ст.

Дата смерти

28.04.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1831 ст.

Отец: Исправников Сергей Семенович (Иванович)

Мать: Исправникова (-) Прасковья Васильевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Исправников Иван Егорович

Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.

Сын: Исправников Сергей Егорович

Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: (Исправникова) Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Смерть
28.04.1905 ст.
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

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