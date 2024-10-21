Исправников Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1831 ст.
Дата смерти28.04.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1831 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Исправников Иван Егорович
Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.
Сын: Исправников Сергей Егорович
Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Дочь: (Исправникова) Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна
Смерть
28.04.1905 ст.