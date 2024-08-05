Осип (Иосиф) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип (Иосиф) Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Никифор Иванович

Мать: Агафья Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина (?) Петровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Федос Осипович

Мать ребёнка: Марина (?) Петровна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр Осипович

Мать ребёнка: Марина (?) Петровна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Афанасий Осипович

Мать ребёнка: Марина (?) Петровна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Марина (?) Петровна

Смерть
Неизвестно

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