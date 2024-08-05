Осип (Иосиф) Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Никифор Иванович
Мать: Агафья Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина (?) Петровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Федос Осипович
Мать ребёнка: Марина (?) Петровна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр Осипович
Мать ребёнка: Марина (?) Петровна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Осипович
Мать ребёнка: Марина (?) Петровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Марина (?) Петровна
Смерть
Неизвестно