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Сакабаев Қуаныш Кокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Чингис

Мать: Зайда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакабаева - Жангозина Гульнар Чингисовна

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