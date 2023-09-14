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Сакабаев Қуаныш Кокеевич
Сакабаев Қуаныш Кокеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Чингис
Мать
Зайда
Жена
Сакабаева - Жангозина Гульнар Чингисовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Чингис
Мать:
Зайда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Сакабаева - Жангозина Гульнар Чингисовна
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