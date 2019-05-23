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Осипов Павел Васильевич

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Место рождения

Довольное

Дата рождения

13.11.1955

Дата смерти

23.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1955

Отец: Осипов Василий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1979

Жена: Осипова Любовь Анатольевна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1980

Дочь: Инютина (Осипова) Светлана Павловна

Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1987

Дочь: Антонова (Осипова) Елена Павловна

Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна

Смерть
23.05.2019
Химки, Химки, Московская область

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