Осипов Павел Васильевич
Место рожденияДовольное
Дата рождения13.11.1955
Дата смерти23.05.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1955
Отец: Осипов Василий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1979
Рождение ребёнка
08.03.1980
Дочь: Инютина (Осипова) Светлана Павловна
Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
15.12.1987
Дочь: Антонова (Осипова) Елена Павловна
Мать ребёнка: Осипова Любовь Анатольевна
Смерть
23.05.2019