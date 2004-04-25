(Колпакова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Колпакова) Тамара

(Колпакова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1939

Дата смерти

25.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939

Отец: не указан

Мать: Вера

Смерть
25.04.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close