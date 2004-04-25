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(Колпакова) Тамара
(Колпакова) Тамара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.1939
Дата смерти
25.04.2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939
Отец: не указан
Мать:
Вера
Смерть
25.04.2004
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