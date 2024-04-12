Степан Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Бракосочетание
16.05.1738
Жена: Агриппина Сысоева
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:V... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Парфен Степанов
Мать ребёнка: Агриппина Сысоева
Смерть
Неизвестно