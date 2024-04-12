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Степан Сергеев

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
16.05.1738

Жена: Агриппина Сысоева

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:V... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Парфен Степанов

Мать ребёнка: Агриппина Сысоева

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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