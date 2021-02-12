Плетнев Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1944
Дата смерти12.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1966
Сын: Плетнев Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Плетнева Светлана Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1978
Дочь: Крылова (Плетнева) Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Плетнева Светлана Павловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
12.02.2021