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Плетнев Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1944

Дата смерти

12.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944

Отец: Плетнев Василий Павлович

Мать: Буйнцева Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Светлана Павловна

Рождение ребёнка
27.01.1966

Сын: Плетнев Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Плетнева Светлана Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1978

Дочь: Крылова (Плетнева) Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Плетнева Светлана Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
12.02.2021

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