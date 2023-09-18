Гопиенко Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гопиенко Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1976

Отец: Гопиенко Николай Дмитриевич

Мать: Гопиенко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.2006

Сын: Салиенко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Салиенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.2006

Сын: Салиенко Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салиенко Василий Иванович

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