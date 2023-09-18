Гопиенко Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1976
Рождение ребёнка
20.03.2006
Сын: Салиенко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Салиенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.03.2006
Сын: Салиенко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салиенко Василий Иванович