Шишкин Игорь Владимирович 19.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Игорь Владимирович

Автор
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мужской, родился 19.06.1958, Россия ,г. Челябинск

Отец
Шишкин Владимир Тимофеевич06.08.1932 г.р.
Мать
Шишкина (Перевозова) Людмила Андреевна16.01.1930 г.р.
Супруги
Боболева (Лукьянова) Наталья15.08.1960 г.р.
Глухова Ирина ВладиславовнаНеизвестно г.р.
Дети
Шишкин Вадим Игоревич07.10.1983 г.р.
Шишкин Дмитрий Игоревич12.02.1992 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1958

Отец: Шишкин Владимир Тимофеевич

Мать: Шишкина (Перевозова) Людмила Андреевна

Россия ,г. Челябинск

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боболева (Лукьянова) Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Глухова Ирина Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Ирина Владиславовна

Россия ,г. Челябинск

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
07.10.1983

Сын: Шишкин Вадим Игоревич

Мать ребёнка: Глухова Ирина Владиславовна

Россия ,г. Челябинск

Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Шишкин Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Глухова Ирина Владиславовна

Россия ,г. Челябинск

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