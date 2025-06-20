Шишкин Игорь Владимирович
мужской, родился 19.06.1958, Россия ,г. Челябинск
ОтецШишкин Владимир Тимофеевич06.08.1932 г.р.
МатьШишкина (Перевозова) Людмила Андреевна16.01.1930 г.р.
Супруги
Боболева (Лукьянова) Наталья15.08.1960 г.р.
Глухова Ирина ВладиславовнаНеизвестно г.р.
Дети
Шишкин Вадим Игоревич07.10.1983 г.р.
Шишкин Дмитрий Игоревич12.02.1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1958
Россия ,г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Россия ,г. Челябинск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1983
Мать ребёнка: Глухова Ирина Владиславовна
Россия ,г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.02.1992
Мать ребёнка: Глухова Ирина Владиславовна
Россия ,г. Челябинск