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Беспрозванный Евгений Александрович

Место рождения

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

06.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1983

Отец: Беспрозванный Александр Витальевич

Мать: Беспрозванная - Тишинская Любовь Валентиновна

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспрозванная - Петренко Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
08.08.2017

Дочь: Беспрозванная Ева Евгеньевна

Мать ребёнка: Беспрозванная - Петренко Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
08.08.2017

Сын: Беспрозванный Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: Беспрозванная - Петренко Любовь Григорьевна

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