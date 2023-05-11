Беспрозванный Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.2017
Дочь: Беспрозванная Ева Евгеньевна
Мать ребёнка: Беспрозванная - Петренко Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
08.08.2017
Сын: Беспрозванный Матвей Евгеньевич
Мать ребёнка: Беспрозванная - Петренко Любовь Григорьевна