Сусло Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусло Молахий Иванов
Рождение ребёнка
1875 или 1876
Дочь: Куденеко (Сусло) Марфа Молаховна
Отец ребёнка: Сусло Молахий Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: (Сусло) Ксения Молахова
Отец ребёнка: Сусло Молахий Иванов
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно