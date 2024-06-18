Сусло Ирина Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сусло Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусло Молахий Иванов

Рождение ребёнка
1875 или 1876

Дочь: Куденеко (Сусло) Марфа Молаховна

Отец ребёнка: Сусло Молахий Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: (Сусло) Ксения Молахова

Отец ребёнка: Сусло Молахий Иванов

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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