анна ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1903
Муж: степан григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: Романова серафима степановна
Отец ребёнка: степан григорьев
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Воронцова (Романова) мария степановна
Отец ребёнка: степан григорьев