анна ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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анна ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ву
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1903

Муж: степан григорьев

Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: Романова серафима степановна

Отец ребёнка: степан григорьев

Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Воронцова (Романова) мария степановна

Отец ребёнка: степан григорьев

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