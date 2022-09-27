Новожилова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дратцев Сергей Николаеви

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Дмитрий Викторович

Смерть
Неизвестно

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