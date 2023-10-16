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Крутских Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Крутских Степан Елисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутских Лизавета Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутских Лизавета Корнеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Крутских) Арина Степановна

Мать ребёнка: Крутских Лизавета Корнеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Крутских Лизавета Корнеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Крутских) Макрида Степановна

Мать ребёнка: Крутских Лизавета Корнеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Крутских) Арина Степановна

Мать ребёнка: Крутских Лизавета Корнеевна

Смерть
Неизвестно

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