Петличенко Юрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1937
Дата смерти21.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937
Отец: не указан
Мать: Бабанкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.?
Мать ребёнка: Петличенко Лидия Назаровна
Рождение ребёнка
24.05.1962
Сын: Петличенко Виталий Юрьевич
Мать ребёнка: Петличенко Лидия Назаровна
Смерть
21.09.2017