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Петличенко Юрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1937

Дата смерти

21.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937

Отец: не указан

Мать: Бабанкина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петличенко Лидия Назаровна

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Петличенко Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Петличенко Лидия Назаровна

Рождение ребёнка
24.05.1962

Сын: Петличенко Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Петличенко Лидия Назаровна

Смерть
21.09.2017

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