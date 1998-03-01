Миненко Пётр Петрович 17.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миненко Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1934

Дата смерти

01.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1934

Отец: Миненко Пётр Петрович

Мать: Миненко (Крамаренко) Антонина (Антонида) Анисимовна

Рождение ребёнка
30.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Рождение ребёнка
20.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Рождение ребёнка
08.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Рождение ребёнка
05.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Рождение ребёнка
22.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Рождение ребёнка
21.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давидович) Мария

Смерть
01.03.1998

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