Миненко Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1934
Дата смерти01.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1934
Рождение ребёнка
30.06.1960
Рождение ребёнка
20.07.1963
Рождение ребёнка
08.03.1965
Рождение ребёнка
05.02.1967
Рождение ребёнка
22.12.1976
Рождение ребёнка
21.11.1978
Смерть
01.03.1998