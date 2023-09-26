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Рыкалов Егор Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1844

Отец: Рыкалов Трофим Григорьев

Мать: Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Рыкалов Федор Егоров

Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева

Рождение ребёнка
24.05.1866

Дочь: Феодосия Егорова

Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева

Рождение ребёнка
01.11.1868

Сын: Рыкалов Козьма Егоров

Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия(Афанасия) Андреева

Смерть
Неизвестно
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