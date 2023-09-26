Рыкалов Егор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1844
Отец: Рыкалов Трофим Григорьев
Мать: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Рыкалов Федор Егоров
Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева
Рождение ребёнка
24.05.1866
Дочь: Феодосия Егорова
Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева
Рождение ребёнка
01.11.1868
Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Анастасия(Афанасия) Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно