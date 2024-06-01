Талебина Антонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалебина Антонида

Талебина Антонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талебин Петр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талебин Петр Петрович

Отец ребёнка: Талебин Петр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талебин Петр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талебин Петр Тихонович

Смерть
Неизвестно

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