Гасилина Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.
Сын: Гасилин Флавиан Алексеевич
Отец ребёнка: Гасилин Алексей Тимофеевич
Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
02.01.1915 ст.
Коломна, Коломенский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/00bf3851-fc17-4152-8e85-37dd110543fa/297?center=1613+1372