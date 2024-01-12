Гасилина Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасилина Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасилин Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.

Сын: Гасилин Флавиан Алексеевич

Отец ребёнка: Гасилин Алексей Тимофеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
02.01.1915 ст.
Коломна, Коломенский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/00bf3851-fc17-4152-8e85-37dd110543fa/297?center=1613+1372

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