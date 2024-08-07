Мурнин Иоанн Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Мать: (Мурнин) Мария Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мурнин) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
30.10.1911
Мать ребёнка: (Мурнин) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: (Мурнина) Надежда Иоаннова
Мать ребёнка: (Мурнин) Евдокия Петрова