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Мурнин Иоанн Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Мать: (Мурнин) Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мурнин) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Мурнин Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: (Мурнин) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: (Мурнина) Надежда Иоаннова

Мать ребёнка: (Мурнин) Евдокия Петрова

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