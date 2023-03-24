Новокшонов(Бздюлев) Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшонов(Бздюлев) Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1978

Отец: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич

Мать: Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.05.2004

Сын: Новокшонов(Бздюлев) Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
14.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна

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