Новокшонов(Бздюлев) Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1978
Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.05.2004
Рождение ребёнка
14.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна