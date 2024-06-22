Колпакова (Белканова) Анастасия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белканов Назар Кондратьевич
Мать: Феодосия
Бракосочетание
01.07.1814
Вознесенское с., Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1815
Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич
http://www.pokolenia.permkrai.ru/books/view/10865#133
Рождение ребёнка
08.11.1820
Дочь: (Колпакова) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
08.11.1820
Сын: Колпаков Роман Николаевич
Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич