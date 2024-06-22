Колпакова (Белканова) Анастасия Назаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова (Белканова) Анастасия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белканов Назар Кондратьевич

Мать: Феодосия

Бракосочетание
01.07.1814

Муж: Колпаков Николай Матвеевич

Вознесенское с., Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1815

Сын: Колпаков Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
http://www.pokolenia.permkrai.ru/books/view/10865#133
Рождение ребёнка
08.11.1820

Дочь: (Колпакова) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
08.11.1820

Сын: Колпаков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Колпаков Николай Матвеевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

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