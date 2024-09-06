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Шульгин Алексей Иванович

Место рождения

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шульгин Иван Андреевич

Мать: (Шульгина) Арина Ивановна

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шульгин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область

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