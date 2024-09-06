Шульгин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шульгин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шульгин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана