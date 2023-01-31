Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1965
Отец: Равхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович