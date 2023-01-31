Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиева Ахметова Раушания Равхатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1965

Отец: Равхат

Мать: Ахметова Рауза Минниахмат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсиев Ильяс Марсилович

Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсиев Инзил Марсилович

Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсиев Равил Марсилович

Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсиев Марсил Ризович

Рождение ребёнка
31.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсиев Марсил Ризович

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