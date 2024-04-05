Воронин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Александр Викторович

Мать ребёнка: Воронина Плесовских Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Леонид Викторович

Мать ребёнка: Воронина Плесовских Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Плесовских Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Плесовских Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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