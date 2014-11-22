Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1953

Дата смерти

22.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андросов Анатопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андросов Анатопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Анатопий

Смерть
22.11.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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