Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1953
Дата смерти22.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андросов Анатопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андросов Анатопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андросов Анатопий
Смерть
22.11.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно