Пушкарёва Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смерти01.07.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Игорь Александрович
Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.12.1955
Сын: Пушкарёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич
Смерть
01.07.2017