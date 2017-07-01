Пушкарёва Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёва Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

01.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: Заболоцкий Павел Алексеевич

Мать: Заболоцкая Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Игорь Александрович

Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.12.1955

Сын: Пушкарёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Пушкарёв Александр Дмитриевич

Смерть
01.07.2017

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