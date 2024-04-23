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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

13.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ефим Никитич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1851

Муж: Матвей Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1855

Сын: Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1870

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1873

Дочь: Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
13.10.1899
Карпово, Нелидовский, Тверская область

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