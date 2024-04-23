Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти13.10.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ефим Никитич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1851
Муж: Матвей Александрович
Рождение ребёнка
31.07.1855
Сын: Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1870
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1873
Дочь: Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Александрович
Смерть
13.10.1899