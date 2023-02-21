Широкова (Нуштайкина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резепкина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область