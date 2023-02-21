Широкова (Нуштайкина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Нуштайкина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резепкина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Широков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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