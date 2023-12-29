Корсакова Прасковья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Прасковья Тихонова

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Корсакова) Устинья Степанова

Отец ребёнка: Корсаков Степан Николаев

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795

Дочь: (Корсакова) Катерина Степанова

Отец ребёнка: Корсаков Степан Николаев

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