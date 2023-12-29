Корсакова Прасковья Тихонова
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Корсакова) Устинья Степанова
Отец ребёнка: Корсаков Степан Николаев
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795
Дочь: (Корсакова) Катерина Степанова
Отец ребёнка: Корсаков Степан Николаев