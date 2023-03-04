Вшивцев Прохор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Вшивцева) Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Вшивцева) Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Вшивцев Естефей Прохорович
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Вшивцева) Ефимия Прохоровна
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Вшивцева) Ефимия Прохоровна
Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова
Смерть
После 1795