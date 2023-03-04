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Вшивцев Прохор Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Вшивцев Карп Лукянович

Мать: Вшивцева (Ворожцова) Акилина Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Вшивцева) Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Вшивцева) Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Вшивцев Естефей Прохорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Вшивцева) Ефимия Прохоровна

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Вшивцев Ермил Прохорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Вшивцева) Ефимия Прохоровна

Мать ребёнка: Вшивцева (Кислицына) Анна Анисимова

Смерть
После 1795

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